Стрельба на Владимирском обернулась уголовным делом

После стрельбы на Владимирском проспекте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Инцидент произошел 19 апреля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что 21-летний молодой человек попытался разнять драку между прохожими и сам стал жертвой нападения. Парня избили, после чего выстрелили в его сторону из пускового устройства. Пострадавшему оказали помощь в медицинском учреждении.

Автомобиль злоумышленников поймали правоохранители совместно с росгвардейцами, в салоне находились пассажир и водитель 18 лет. Спустя время задержали третьего – 20-летнего участника происшествия.

Видео: пресс-служба МВД России