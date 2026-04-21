Сегодня, 9:43
Стрельба на Владимирском обернулась уголовным делом

После стрельбы на Владимирском проспекте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Инцидент произошел 19 апреля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Уточняется, что 21-летний молодой человек попытался разнять драку между прохожими и сам стал жертвой нападения. Парня избили, после чего выстрелили в его сторону из пускового устройства. Пострадавшему оказали помощь в медицинском учреждении. 

Автомобиль злоумышленников поймали правоохранители совместно с росгвардейцами, в салоне находились пассажир и водитель 18 лет. Спустя время задержали третьего – 20-летнего участника происшествия. 

Ранее на Piter.TV: пожилой петербуржец открыл стрельбу возле детсада на Светлановском проспекте. 

Видео: пресс-служба МВД России 

