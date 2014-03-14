Пожилой петербуржец открыл стрельбу возле детсада на Светлановском проспекте
Сегодня, 10:58
209
По словам злоумышленника, ему захотелось "проверить" оружие.

В Петербурге пожилой мужчина открыл стрельбу возле детского сада, рассказали в МВД России. 

В полицию Выборгского района накануне поступило сообщение о стрельбе на Светлановском проспекте. Неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки по площадке дошкольного учреждения. 

По горячим следам задержали 72-летнего местного жителя: он стрелял из окна своей квартиры на первом этаже. По словам злоумышленника, ему захотелось "проверить" оружие. Пенсионера доставили в отдел, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: подросток обстрелял бывшую девушку в Красносельском районе. Ее госпитализировали в больницу с ушибами плеча и бедра. 

Фото: Piter.TV 

