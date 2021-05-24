Подросток обстрелял бывшую девушку в Красносельском районе

Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Полиция Красносельского района задержала подростка, который обстрелял бывшую возлюбленную. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 12 апреля поступила информация о том, что в травмпункт самостоятельно обратилась 20-летняя девушка с ушибами плеча и бедра, ее госпитализировали в больницу. В пострадавшую из пневматического пистолета не менее восьми раз выстрелил 17-летний молодой человек из Луги, ранее они были парой. По факту случившегося организована проверка.

