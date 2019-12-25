В заведении общепита на Выборгском шоссе подростки устроили поножовщину

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Выборгского района проводят проверку по факту конфликта с участием подростков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 мая в полицию обратился охранник заведения общепита на Выборгском шоссе. Мужчина заявил, что молодого посетителя ранили ножом. В кафе возникла ссора между двумя компаниями несовершеннолетних, в ходе которой 17-летний студент колледжа нанес удары ножом своему 15-летнему оппоненту. Последнего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Нож изъят, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина избил своего пожилого отца на Будапештской улице.

Фото: Piter.TV