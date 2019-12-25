Бельский: запуск программы КРТ в Петербурге не ожидается в ближайшие пять лет

Программа комплексного развития территорий (КРТ) в Петербурге, скорее всего, не будет запущена в ближайшие пять лет. Об этом в интервью изданию "Ведомости Северо-Запад" заявил председатель городского парламента Александр Бельский.

По его словам, для старта программы необходимо создать специального оператора с долей города 50%. На данный момент даже не определены конкретные территории, с которых начнётся реализация. При этом подготовительная работа по самому механизму КРТ уже проведена.

В дальнейшем планируется учредить оператора, который будет управлять процессом и заключать договоры с инвесторами, однако, как отметил Бельский, запуск программы – это вопрос не самого ближайшего будущего.

