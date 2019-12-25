Горсуд Петербурга рассмотрит иск об отказе в референдуме по КРТ 9 июня

Общественники требуют признать незаконным решение избирательной комиссии. Поводом стали ошибки в документах при подаче ходатайства.

Санкт-Петербургский городской суд назначил на 9 июня рассмотрение иска общественников к городской избирательной комиссии. Об этом сообщается на сайте суда. Заседание начнется в 12:00.

Автором иска выступил петербургский общественник Ярослав Костров. Поводом стал отказ избирательной комиссии в проведении референдума по закону о комплексном развитии территорий. В комиссии выявили ошибки в подаче ходатайства. Суд уже зарегистрировал дело против избирательной комиссии 12 мая.

Ранее, в апреле, активисты провели собрание против закона о КРТ. Встреча прошла в кинотеатре "Москва". Общественники собирали подписи для вынесения вопроса о принятии КРТ на общегородской референдум. Всего удалось собрать 470 подписей для подачи ходатайства.

Ранее мы сообщили о том, что Горизбирком отказал активистам в референдуме против КРТ в Петербурге.

Фото: Piter.TV