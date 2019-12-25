Горизбирком отказал активистам в референдуме против КРТ в Петербурге

Основанием для отказа послужили ошибки в оформлении заявки.

Горизбирком Петербурга отклонил инициативу активистов по проведению референдума, касающегося отмены законов о комплексном развитии территорий (КРТ).

Основанием для отказа послужили ошибки в оформлении заявки. Решение комиссии поддержало большинство: 12 членов проголосовали за отклонение, один был против.

Закон о КРТ, допускающий расселение и снос хрущёвок, вступил в силу 1 января текущего года. Ключевые изменения в законе затрагивают два основных аспекта. Во-первых, уточнены географические границы расселения: теперь собственники жилья могут рассчитывать на получение квартир в том же или соседнем районе. Во-вторых, участие в программе КРТ стало добровольным, что даёт жителям больше свободы выбора.

