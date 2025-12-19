Реновацию в Петербурге планируют начать с промзон

Реализация программы реновации жилых кварталов несёт дополнительную финансовую нагрузку для строительных компаний, обусловленную необходимостью переселения жильцов и сноса старых строений.

Программа реновации в Петербурге, вероятно, начнётся с преобразования промышленных зон, а не жилых микрорайонов, сообщил председатель городского парламента Александр Бельский в интервью ТАСС.

С наступлением 2026 года вступил в силу обновлённый закон о комплексном развитии территорий (КРТ), предусматривающий обновление устаревших многоквартирных зданий, массово возведённых в период с конца 1950-х до середины 1970-х годов. Однако, комментируя перспективы запуска программы, Бельский заметил, что в ближайшее время ожидать старта проекта не приходится.

Как какой-то дальний горизонт можно рассматривать, но я даже больше верю в КРТ территорий, которые являются промышленными территориями сейчас. То есть там – возможно. А что касается работы закона на застроенных жилых кварталах, то пока я не вижу там никакой коммерческой составляющей. Александр Бельский, депутат ЗакСа Петербурга

По мнению Бельского, реализация программы реновации жилых кварталов несёт дополнительную финансовую нагрузку для строительных компаний, обусловленную необходимостью переселения жильцов и сноса старых строений.

Парламентарий также упомянул, что новая версия закона о КРТ включает два важных положения: жилые дома, собственники которых не проведут необходимые собрания в установленные сроки, автоматически не попадут в программу реновации. Второе важное изменение — обязательность расселения граждан в пределах того же муниципалитета или соседних муниципальных образований.

