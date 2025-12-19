Петербург стал лидером по росту цен на аренду жилья в стране

Аренда квартир в Петербурге за год подорожала почти на 18%.

Санкт-Петербург показал самый высокий рост стоимости аренды жилья среди российских городов-миллионников по итогам 2025 года, тогда как в ряде регионов цены, напротив, снизились, передает ТАСС.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, включая студии, в Санкт-Петербурге за год увеличилась на 17,7 процента. Если в январе 2025 года средняя цена съёма составляла около 40 тысяч рублей в месяц, то к концу года она выросла до 47,1 тысячи рублей. Наиболее заметное снижение арендных ставок зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там средняя стоимость аренды однокомнатного жилья уменьшилась с 35 тысяч до 30,3 тысячи рублей, что составляет падение на 13,5 процента. Также снижение цен отмечено в Челябинске, где аренда подешевела на 4,9 процента, и в Краснодаре — на 7,4 процента.

В Казани и Перми изменения оказались минимальными. В Казани средняя стоимость аренды выросла на 0,5 процента — с 32,2 тысячи до 32,4 тысячи рублей. В Перми рост составил 0,1 процента. Помимо Санкт-Петербурга, рост цен на аренду жилья наблюдался и в других крупных городах. В Уфе средняя стоимость увеличилась с 22,9 тысячи до 24,9 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде — с 34,6 тысячи до 37,3 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV