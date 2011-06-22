Петербургские депутаты приняли в первом чтении закон о порядке определения оператора КРТ

Действующее законодательство определяет, что оператором программы выступает специально созданная юридическим лицом структура, контролирующая более половины акций субъекта федерации.

Депутаты Законодательного собранияПетербурга 3 декабря единогласно поддержали в первом чтении законопроект, дающий городу право назначать оператора программы комплексного развития территорий. Заседание прошло с участием председателя инвестиционного комитета Ивана Складчикова. Проект документа был предложен губернатором, для внесения поправок ко второму чтению отведён трёхдневный срок.

Действующее законодательство определяет, что оператором программы выступает специально созданная юридическим лицом структура, контролирующая более половины акций субъекта федерации. Представляя документ, Константин Сухенко, полномочный представитель губернатора в парламенте, указал, что данная роль может исполнять юрлицо разной формы собственности. Оператор будет заниматься взаимодействием с гражданами, проживающими в домах, подлежащих реновации. Каждому проекту комплексной застройки будет назначен собственный ответственный исполнитель.

Ранее профильная комиссия парламента рассмотрела и рекомендовала принять изменения в региональный закон о программе комплексного развития территорий. Ключевыми изменениями стали ограничения по переселению жильцов хрущёвок в границах муниципалитета или соседних районов, а также исключение возможности автоматической передачи домов в программу, если собственники квартир не поддержат включение большинством голосов на специальном голосовании.

Фото: Piter.TV