Петербург в третий раз признан регионом с высоким качеством управления финансами

Петербург снова подтвердил высокий уровень финансового менеджмента по результатам ежегодного мониторинга Минфина России за 2024 год. Город удостоился высшей оценки уже в третий раз подряд, сообщает аппарат вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Мониторинг представляет собой эффективный нефинансовый инструмент, мотивирующий регионы к ответственному бюджетному планированию. Методология процедуры регулярно совершенствуется, учитывая изменения приоритетов бюджетной политики государства и ужесточая требования к качеству составления доходной и расходной частей бюджетов.

Итоговая оценка учитывает широкий спектр показателей: реализацию президентских поручений, точность бюджетных расчетов, соблюдение планов по исполнению бюджета, контроль над государственным долгом, взаимодействие с муниципальными образованиями, а также эффективную работу с межбюджетными связями и управлением госсобственностью. Данные критерии определяют общую стабильность региональной финансовой системы.

Алексей Корабельников подчеркнул, что положительный вердикт Минфина достигнут благодаря согласованной работе городских властей и продуманному подходу к формированию бюджета. Финансовая система города выстроена прозрачно и позволяет успешно реализовать национальные проекты, амбициозную программу губернатора "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" и прочие важные городские инициативы.

