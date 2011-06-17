В Петербурге стартует ключевой транспортный проект с путепроводом почти в километр

Строительство новой развязки Широтной магистрали изменит движение двух районов Петербурга.

В Санкт-Петербурге утвержден проект планировки транспортной развязки, призванной связать Широтную магистраль скоростного движения с проспектом Солидарности. Документ одобрен на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с участием представителей городского правительства.

Предполагается, что новая развязка станет важным элементом дорожной сети, обеспечив прямое соединение Красногвардейского и Невского районов. По словам представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры, проект создаст дополнительный выезд на Кольцевую автодорогу, разгрузив существующие направления.

Ключевой частью объекта станет путепровод длиной почти километр. Он пройдет над железнодорожными путями рядом со станцией "Дача Долгорукова". Такое решение позволит развести транспортные и железнодорожные потоки по уровням, что, как отмечают специалисты, повысит безопасность и снизит вероятность заторов.

На участке между проспектом Наставников и проспектом Солидарности предусмотрено от четырех до шести полос движения. Проектом заложена расчетная скорость транспорта в 60 км/ч, что должно обеспечить устойчивый поток на всей протяженности магистрали.

Фото: Piter.tv