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Видео: на Невском проспекте образовалась плотная пробка

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Преимущественно стоит общественный транспорт.

Невский проспект в Северной столице утром 4 июня погряз в пробке. Преимущественно стоит общественный транспорт, передает корреспондент Piter.TV.

Скриншот: Яндекс.Карты 

Напомним, до 6 июня в городе идет Петербургский международный экономический форум, собравший делегации из 130 стран мира. Работа автобусов, троллейбусов и трамваев усилена на период проведения мероприятия. Мера направлена на снижение нагрузки на дорожную сеть. С полным списком ограничений можно ознакомиться в нашем материале

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга стартовал забег в рамках ПМЭФ. Участники собирались возле Исаакиевского собора в 06:30. Со 2 по 6 июня временно изменена схема движения транспорта. Ограничения затронули ряд автобусных и троллейбусных маршрутов. 

Видео: Piter.TV 

Теги: невский проспект, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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