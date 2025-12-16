В центре Петербурга стартовал забег в рамках ПМЭФ

Участники и гости мероприятия начали собираться у Исаакиевского собора к запланированному времени старта – 06:30.

Утром 4 июня в центре Петербурга дан старт Всероссийскому забегу, организованному в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники и гости мероприятия начали собираться у Исаакиевского собора к запланированному времени старта – 06:30.

Организаторами спортивного события выступили Министерство спорта России, проект "Росконгресс — Борись и побеждай" и объединение "Лига Героев".

В связи с проведением забега, как предупредил городской Комитет по транспорту, с 2 по 6 июня в Петербурге временно изменилась схема движения транспорта. Ограничения затронули ряд автобусных (в том числе №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71, 191) и троллейбусных маршрутов (№№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22).

Ранее мы сообщили о том, что глава РФПИ Дмитриев назвал ПМЭФ объединяющей площадкой для суверенных стран.

Фото: Фонд Росконгресс