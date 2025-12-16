Новая вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

Препарат хорошо переносится пациентами.

В России тестируют новую вакцину от колоректального рака, она демонстрирует хорошую переносимость. Первые пациенты получили лечение препаратом "Онкопепт" в конце марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства России Веронику Скворцову.

На полях ПМЭФ она рассказала, что новая вакцина не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает необходимый иммунный отклик. Для участия в испытаниях ведут отбор по определенным критериям: это должен быть человек с метастатическим раком толстой кишки, который прошел через операцию и получил минимум две линии системной химиотерапии. Следующие 40 пациентов уже отобраны. Оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы, начиная с 3 месяцев после первого введения онковакцины.

Отметим, что колоректальный рак – злокачественная опухоль, которая развивается в толстом кишечнике или прямой кишке. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, занимающее третье место по частоте выявления после рака легких и простаты у мужчин и после онкологии молочной железы у женщин.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек прошла шестой сеанс химиотерапии.

Фото: Magnific