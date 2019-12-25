Минздрав отметил рост числа обращений из-за рубежа к онкологам из России

Андрей Каприн назвал параметры, на которые следует ориентироваться при выборе места лечения.

Пациенты из других стран все чаще обращаются в российские онкологические центры. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал главный онколог при министерстве по здравоохранению страны, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Специалист пояснил, что пациентам не следует оценивать качество услуг по лечению рака по принципу "в какой стране лучше". В современной отрасли гораздо более важным фактором является уровень конкретного медицинского центра, квалификация местных профессионалов и доступность современных технологий.

Сегодня говорить о том, что за границей лечат лучше просто потому, что это заграница – абсолютно некорректно. Мы видим это и по результатам лечения, и по тому, что в российские онкологические центры все чаще обращаются пациенты из других стран. Андрей Каприн, эксперт

Андрей Каприн добавил, что современная онкологическая служба в России и мире сделала очень серьезный шаг вперед. Сейчас пациентам нашей страны доступны все основные направления современного противоопухолевого лечения . В частности, речь идет о высокотехнологичной хирургии, роботических операциях, новых методах лучевой терапии, включая протонную терапию, таргетную и иммунную, а также радионуклидное лечение и клеточные технологии.

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Фото: Piter.tv