В России прекратят продажу ряда препаратов от мигрени и ВИЧ

Минздрав России аннулировал регистрационные удостоверения для ряда лекарственных препаратов, в связи с чем они будут выведены из обращения в аптеках и медицинских учреждениях.
В числе препаратов, регистрация которых прекращена, оказался "Вайэпти", применяемый для лечения тяжелых приступов мигрени. Препарат находился на российском рынке около 2 лет. По данным специалистов, лекарств с аналогичным механизмом действия в настоящее время нет.
Также регистрация прекращена для препаратов, используемых при лечении ВИЧ. В этот перечень вошли "Фадинозин", "Трактен-Н" и "Эвиплера".
Кроме того, из государственного реестра исключили препарат "Контрдиар", применяемый при кишечных расстройствах, а также ряд фармацевтических компонентов.
Пациентам, которые проходили лечение с использованием этих препаратов, рекомендуют обратиться к профильному врачу для подбора альтернативной терапии.
Ранее Piter.tv писал, что в России отмечался День сотрудника скорой помощи. О своей работе рассказала одна из петербургских сотрудниц.
Фото: Magnific
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