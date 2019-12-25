В России прекратят продажу ряда препаратов от мигрени и ВИЧ

В России прекратят обращение нескольких лекарственных препаратов после аннулирования регистрационных удостоверений. В перечень вошли средства для лечения мигрени, ВИЧ и кишечных расстройств.

Минздрав России аннулировал регистрационные удостоверения для ряда лекарственных препаратов, в связи с чем они будут выведены из обращения в аптеках и медицинских учреждениях.

В числе препаратов, регистрация которых прекращена, оказался "Вайэпти", применяемый для лечения тяжелых приступов мигрени. Препарат находился на российском рынке около 2 лет. По данным специалистов, лекарств с аналогичным механизмом действия в настоящее время нет.

Также регистрация прекращена для препаратов, используемых при лечении ВИЧ. В этот перечень вошли "Фадинозин", "Трактен-Н" и "Эвиплера".

Кроме того, из государственного реестра исключили препарат "Контрдиар", применяемый при кишечных расстройствах, а также ряд фармацевтических компонентов.

Пациентам, которые проходили лечение с использованием этих препаратов, рекомендуют обратиться к профильному врачу для подбора альтернативной терапии.

Ранее Piter.tv писал, что в России отмечался День сотрудника скорой помощи. О своей работе рассказала одна из петербургских сотрудниц.

Фото: Magnific