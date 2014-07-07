Забег "Бегом с Дневником" собрал более 3 тыс. участников

В забеге "Бегом с Дневником" в Петербурге приняли участие профессиональные спортсмены, любители, корпоративные команды, а также представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Губернатор Александр Беглов ранее подчеркнул, что городское правительство системно поддерживает подобные мероприятия, поскольку они являются одной из основ здорового образа жизни. На старт вышла и корпоративная команда Комитета финансов Санкт-Петербурга, которая отметила таким образом юбилей ведомства.

Председатель Комитета финансов Светлана Енилина поблагодарила коллег за поддержку инициативы и участие в забеге в честь 95-летия комитета. С ней согласился председатель профильной комиссии Законодательного собрания Антон Соловьев, отметив, что на мероприятии всегда много счастливых людей с семьями, которые приходят не только за спортивными результатами, но и за отличным настроением. Парламентарий выразил признательность "Петербургскому дневнику" за организацию такого позитивного события.

В забеге приняли участие представители всех поколений. 88-летняя Валентина Котикова, жительница блокадного Ленинграда, преодолела дистанцию 5 километров, а восьмилетняя Александра Захарова участвовала в детском забеге на 1 километр. Девочка призналась, что к концу дистанции ей стало тяжело, и многие её обогнали.

Часть средств от продажи слотов была передана фонду "Бумажная птица". Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, пробежавший 10 километров, назвал забег одним из самых добрых в городе, отметив атмосферу единения и участие сотен детей. Исполнительный директор фонда Павел Ткаченко подчеркнул, что люди пришли не просто бегать, а поддержать детей с тяжёлыми заболеваниями, и такая поддержка бесценна.

Кульминацией праздника стала театрализованная акция "Забег Петров Первых", участники которой пробежали символическую дистанцию 354 метра в честь 354-летия Петра I. Одна из участниц, Екатерина Яковлева, отметила, что образ Петра I стал визитной карточкой праздника и дарит всем улыбки и хорошее настроение. Маргарита Исакова принимала участие в акции второй год подряд.

Победителями забега стали Екатерина Константинова (5 км), Анастасия Слуцкая (10 км), Борис Захаров (5 км) и Роман Точинов (10 км).

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)