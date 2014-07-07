На Книжном салоне в Петербурге пройдёт перформанс с роботом-свидетелем

К выходу нового романа Евгения Водолазкина "Последнее дело майора Чистова" Яндекс Книги подготовили необычный проект – интерактивный детективный перформанс "Игра в имитацию". Об этом пишет "Петербургский дневник".

С 21 по 24 мая на Дворцовой площади в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона будет работать специальная инсталляция. Участие бесплатное, однако количество сеансов ограничено. Каждый сможет побывать на индивидуальном допросе, который длится 8–10 минут.

В центре внимания – прозрачный стеклянный куб, внутри которого находится робот с искусственным интеллектом по имени Иван Иваныч. Он стал свидетелем загадочного убийства своего создателя. Участник заходит внутрь, чтобы провести допрос и выяснить правду. Особенность перформанса в том, что в некоторых случаях роль робота исполняет живой человек, стирая грань между технологиями и реальностью. Зрители будут наблюдать за происходящим снаружи, не слыша диалога, что делает каждую беседу личным и публичным опытом одновременно. В финале участнику предстоит самому решить, с кем он общался – с машиной или с человеком.

Роман Евгения Водолазкина выходит 21 мая в электронном и аудиоформате на платформе Яндекс Книги (аудиоверсию озвучил Алексей Багдасаров), а бумажную версию выпускает издательство "Редакция Елены Шубиной".

