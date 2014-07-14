Ночные грозы и дневная жара ждут Ленобласть во вторник
Сегодня, 15:27
Воздух прогреется до +26…+31 градусов, а у водоёмов – местами до +23 градусов. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха в тёмное время суток составит +10…+15 градусов.

Днём 19 мая будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +26…+31 градусов, а у водоёмов – местами до +23 градусов. 

Ветер будет восточного и юго-восточного направления, слабый, 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы сообщили о том, что вечером 18 мая в Петербург придут дожди.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

