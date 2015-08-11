  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ожидается теплая неделя, прохладнее станет в четверг
Сегодня, 11:17
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ожидается теплая неделя, прохладнее станет в четверг

0 0

Завтра воздух может прогреться до +30 градусов.

Текущая неделя в Петербурге ожидается теплой, сообщил 18 мая главный синоптик города Александр Колесов. Завтра воздух может прогреться до +30 градусов, а к четвергу похолодает. 

Точно будет жарко по территории Ленинградской области. Сегодня днем на востоке региона до +25 градусов, во вторник и среду до +30 градусов, 21 мая все еще до +25 градусов. К пятнице столбик термометра покажет примерно +20 градусов. 

В Петербурге все будет зависеть от прохождения атмосферного фронта, наличия облачности и поворота ветра в среду к западному направлению. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что 15 и 16 мая в Северной столице действовал "желтый" уровень погодной опасности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии