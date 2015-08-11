В Петербурге ожидается теплая неделя, прохладнее станет в четверг

Текущая неделя в Петербурге ожидается теплой, сообщил 18 мая главный синоптик города Александр Колесов. Завтра воздух может прогреться до +30 градусов, а к четвергу похолодает.

Точно будет жарко по территории Ленинградской области. Сегодня днем на востоке региона до +25 градусов, во вторник и среду до +30 градусов, 21 мая все еще до +25 градусов. К пятнице столбик термометра покажет примерно +20 градусов.

В Петербурге все будет зависеть от прохождения атмосферного фронта, наличия облачности и поворота ветра в среду к западному направлению. Александр Колесов, синоптик

