Из-за гроз и тумана в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 17:02
155
Предупреждение будет действовать 15 и 16 мая.

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ухудшения погодных условий. В Смольном сообщили, что, по данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 22:00 15 мая до 07:00 16 мая из-за тумана.

Кроме того, до 21:00 субботы местами ожидаются ливни и грозы. 

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Мы просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. 

Пресс-служба городской администрации 

При этом в Северной столице установится тепло: днем воздух прогреется до +17 градусов. На регион выйдет северная периферия циклона, поднимающегося в центральные области Европейской России. 

