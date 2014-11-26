Из-за гроз и тумана в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ухудшения погодных условий. В Смольном сообщили, что, по данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 22:00 15 мая до 07:00 16 мая из-за тумана.
Кроме того, до 21:00 субботы местами ожидаются ливни и грозы.
"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Мы просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Пресс-служба городской администрации
При этом в Северной столице установится тепло: днем воздух прогреется до +17 градусов. На регион выйдет северная периферия циклона, поднимающегося в центральные области Европейской России.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все