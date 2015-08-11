900 тысяч рублей: сколько будет стоить самый дорогой гостиничный номер в дни ПМЭФ

900 тыс. рублей составит стоимость одной ночи в самом дорогом варианте размещения в дни Петербургского международного экономического форума. За эту цену турист получит люкс номер с камином, ортопедическим матрасом и завтраком со шведским столом. Об этом пишет РИА Новости.

Причем оформить бронь можно только пакетом на четыре ночи со 2 по 6 июня. Подсчитали стоимость и самого бюджетного варианта во время ПМЭФ. Выяснилось, что такой номер обойдется в 10 тыс. рублей, вариант включает в себя мини-кухню и обеденную зону.

Напомним, что ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. 29-й раз на площадке соберутся тысячи экспертов, предпринимателей и политиков. Запланированы 150 сессий и встреч. Главная тема этого года: "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

