Под своим флагом: международная федерация гимнастики сняла ограничения с россиян

Ограничения на выступления ввели в марте 2022 года.

Российские и белорусские спортсмены теперь могут выступать в международных соревнованиях с флагом и гимном. Снять ограничения решили на заседании исполкома Международной федерации гимнастики, которое прошло на выходных в Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишет РБК.

Корректировка касается всех пяти видов гимнастики, которые входят в Федерацию гимнастики России. В частности, речь идет о спортивной аэробике и спортивной гимнастике. Напомним, что ограничения на выступления ввели в марте 2022 года. В 2024 году отечественные спортсмены получили возможность выступать в нейтральном статусе.

Отметим, что World Gymnastics – пятая олимпийская федерация, которая позволила россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее о таких же решениях сообщили в федерациях дзюдо, тхэквондо и по водным видам спорта.

