Житель Петербурга, сжегший цветы в Вечном огне на Марсовом поле, признал вину

Инцидент произошел в третьем часу ночи 9 мая. Мужчина бросил возложенные цветы в пламя мемориала, за что стал фигурантом уголовного дела.

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения. Фигурантом уголовного дела стал Алексей Антонов. Инцидент произошел после пьяной прогулки по Марсову полю 9 мая.

Согласно материалам следствия, в третьем часу ночи мужчина поставил бутылку на постамент Вечного огня, затем взял возложенные к мемориалу цветы и бросил их в пламя. Таким образом, он осквернил воинское захоронение и мемориальное сооружение "Борцам революции" с Вечным огнем внутри, а также причинил имущественный вред "ПетербургГазу".

Антонов полностью признал свою вину, но с мерой пресечения был не согласен. Суд ограничил его свободу запретом определенных действий. Мужчине запрещено: покидать пределы Санкт-Петербурга, оглашать ход следствия, общаться с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию, а также осуществлять определенные переговоры.

