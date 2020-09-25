Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу велосипеда на Ленинском проспекте

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали 7 мая в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года фигурант заметил непристегнутый велосипед возле дома 63 по Ленинскому проспекту и решил забрать его себе. Мужчина перепродал транспортное средство за 20 тыс. рублей. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

