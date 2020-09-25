Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу велосипеда на Ленинском проспекте
Сегодня, 13:12
Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали 7 мая в надзорном ведомстве. 

В октябре прошлого года фигурант заметил непристегнутый велосипед возле дома 63 по Ленинскому проспекту и решил забрать его себе. Мужчина перепродал транспортное средство за 20 тыс. рублей. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: вор проник в квартиру на улице Седова по строительным лесам и похитил имущество на общую сумму 5 тыс. рублей. 

