В Кремле отметили, что возникающие по этой теме проблемы нужно решать в рабочем порядке и обсуждать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ограничения в сфере культуры требованиями закона. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отвели на вопрос, будут ли власти следить за практикой запретов в сфере культуры и контролировать, чтобы причины запрета были понятны создателям контента. По словам Пескова, это прерогатива министерства культуры, и речь идет о выполнении действующих законов. При этом он отметил, что если по этой теме возникают проблемы, то их необходимо решать в рабочем порядке и обсуждать.

Еще раз повторяю, это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЕСТИ