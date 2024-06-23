В Кремле пока что не стали раскрывать имена приглашенных лиц.

Москва в 2026 году ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии для газеты "Известия". СМИ задали эксперту вопрос о том, приглашены ли политические лидеры из дружественных стран в столицу России на День Победы. Чиновник из Кремля пояснил, что речь идет об одном из самых значимых праздников для нашего государства.

Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков отметил, что несколько лидеров изъявили желание "разделить" с Россией радость этого праздника. Ранее чиновник обещал прессе, что Кремль своевременно назовет иностранных политиков, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков говорил о том, что множество государственных деятелей изъявили желание прибыть в Москву на празднование 9 Мая.

