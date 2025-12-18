  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:54
102
d_s_sarkisov

Песков: решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято

0 0

Саммит G20 планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новость о том, что Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет в США. Его планируют провести в декабре 2026 года в Майами. Песков отметил, решений об участии Путина в саммите G20 пока не принималось.

Каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне... Ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия остается готовой возобновить транзит нефти по "Дружбе".

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии