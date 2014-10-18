Россия остается готовой возобновить транзит по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикацию агенства Bloomberg, в которой сообщалось, что Украина ожидает возобновления поставок уже 21 апреля. Напомним, что в начале февраля украинская сторона прервала транзит, ссылаясь на повреждение трубопровода.

Песков отметил, что российская сторона остается готовой в технологическом плане. Он также напомнил, что Россия имеет договорные обязательства с Венгрией по поставкам.

После того, собственно, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима, откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЕСТИ