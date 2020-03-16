Песков: Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана

Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при продолжении военного конфликта могут быть гораздо более негативные последствия для безопасности в регионе и мировой экономики. Песков напомнил, что на сегодняшний день Россия не является посредником в переговорном процессе, но власти готовы оказать "любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование". Он также назвал ситуацию в Ормузском проливе "хрупкой".

Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен - и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

