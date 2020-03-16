  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:07
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана

0 0

Россия надеется на продолжение переговоров США и Ирана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при продолжении военного конфликта могут быть гораздо более негативные последствия для безопасности в регионе и мировой экономики. Песков напомнил, что на сегодняшний день Россия не является посредником в переговорном процессе, но власти готовы оказать "любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование". Он также назвал ситуацию в Ормузском проливе "хрупкой".

Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен - и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков исключил, что Путин может не знать о текущих проблемах в стране.

Видео: официальный сайт президента России

 

Теги: дмитрий песков, иран, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии