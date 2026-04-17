Песков исключил, что Путин может не знать о текущих проблемах в стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил, что глава государства Владимир Путин может не знать о текущих проблемах в стране. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на обращение блогера Виктории Бони к президенту, в котором она затронула проблемы с паводками в Дагестане и выбросом мазута в Черном море. По ее словам, Путину якобы не докладывают о том, что происходит в стране. Песков отметил, что глава государства знает о ключевых вопросах.

Путин — глава государства, и, собственно, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

