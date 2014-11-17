Песков объяснил закрытый характер совещания Путина по экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закрытый характер совещания главы государства Владимира Путина с экономическим блоком. Об этом он рассказал журналистам.

Вчера, 15 апреля, российский лидер провел совещание по экономическим вопросам. Путин попросил правительство предложить новые меры по стимулированию экономики, которая за первые два месяца года показала падение на 1,8%.

Песков отметил, что обычно совещания президента с экономическим блоком в закрытом режиме длятся несколько часов. Он подчеркнул, что в рамках совещания идет обмен мнениями.

Это лишь небольшая часть этого совещания. В основном это несколько часов длящееся мероприятие, которое проходит в закрытом режиме. И, конечно же, там свободный обмен мнениями, высказывались самые различные точки зрения у членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: официальный сайт президента России