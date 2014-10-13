Путин призвал жёстко пресекать попытки героизации нацистов

Президент России напомнил о не имеющих срока давности решениях Нюрнбергского трибунала.

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приёме в Кремле по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к главам делегаций и гостям, он отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма, и подчеркнул, что Россия никогда не делила эту победу на свою и чужую, всегда чтя вклад всех воинов антигитлеровской коалиции.

Важно жёстко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Владимир Путин, президент России

Глава российского государства также отметил, что в этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Эта дата, по его словам, — скорбь по миллионам погибших и напоминание о страшных последствиях расизма, ксенофобии и отказа другим народам в праве на самобытность. Президент выразил убеждение, что формирующаяся многополярная архитектура должна опираться на устав ООН, принцип равной и неделимой безопасности и учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов.

Ранее Piter.TV сообщал, что попыток срыва Дня Победы не было.

Фото: kremlin.ru