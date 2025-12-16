Путин: российские пограничники доказывают профессионализм в ходе СВО

Глава России поздравил сотрудников Пограничной службы с профессиональным праздником.

Российские пограничники работают бесстрашно и решительно в самых сложных и нестандартных ситуациях, на деле доказывают свой профессионализм во время специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделал президент Владимир путин в видеообращении, посвященному празднованию Дня пограничника. Глава государства пояснил, что сотрудники ведомства на деле доказывают собственный профессионализм. Он добавил, что наша страна продолжит качественно и всесторонне укреплять кадровый потенциал Пограничной службы ФСБ, а также оснащением личного состава профильных подразделений. Также у правительства запланировано совершенствование пограничной инфраструктуры.

Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и отечеству. Владимир Путин, президент России

Путин анонсировал насыщенную программу на ПМЭФ-2026.

Фото и видео: Kremlin.ru