Сегодня, 9:02
Путин: российские пограничники доказывают профессионализм в ходе СВО

Глава России поздравил сотрудников Пограничной службы с профессиональным праздником.

Российские пограничники работают  бесстрашно и решительно в самых сложных и нестандартных ситуациях, на деле доказывают свой профессионализм во время специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделал президент Владимир путин в видеообращении, посвященному празднованию Дня пограничника. Глава государства пояснил, что сотрудники ведомства на деле доказывают собственный профессионализм.  Он добавил, что наша страна продолжит качественно и всесторонне укреплять кадровый потенциал Пограничной службы ФСБ, а также оснащением личного состава профильных подразделений. Также у правительства запланировано совершенствование пограничной инфраструктуры. 

Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и отечеству.

Владимир Путин, президент России

