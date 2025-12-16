Трамп заявил о поддержке Пашиняна на парламентских выборах в Армении

В Белом доме объяснили, какими преимуществами обладает премьер-министр Армении.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих в республике парламентских выборах. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал через собственную социальную сеть Truth Social. Иностранный политический деятель охарактеризовал коллегу из Еревана как замечательного друга и того, кто делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. В Вашингтоне уточнили, что государственный секретарь Марко Рубио посетил европейскую страну для обеспечения прогресса по ряду проектам.

Никол в полной мере разделяет мою точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья. Благодаря Николу мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на большие высоты, чем когда-либо прежде. Сделаем снова великой. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что США и Армения вскоре приступят к реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Дональд Трамп полагает, что это соглашение поможет американским энергетическим компаниям "получить доступ" к ресурсам закавказского региона.

Известно, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Премьер-министр Никол Пашинян возглавляет партию "Гражданский договор". Его главными оппонентами считаются блок "Армения" под управлением бывшего президента страны Роберта Кочаряна, а также блок "Сильная Армения", учрежденный местным предпринимателем Самвелом Карапетяном.

Фото: Белый дом