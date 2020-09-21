Сегодня, 12:17
Участники программы "Время героев Петербурга" отправились на стажировки

Слушатели, ветераны и участники спецоперации, на практике применят знания и навыки, полученные во время предыдущих модулей обучения.

В администрации Северной столицы сообщили 20 мая, что участники второй группы губернаторской программы "Время героев Петербурга" приступили к стажировкам. Их ожидает знакомство с деятельностью органов власти и подведомственных организаций. 

Слушатели, ветераны и участники спецоперации, на практике применят знания и навыки, полученные во время предыдущих модулей обучения. К примеру, Денис Баженов отправится на стажировку в городской комитет имущественных отношений. Он 20 лет отслужил в МВД России, его наградили медалью "За отвагу". Герой решил участвовать в программе, чтобы продолжать служить Петербургу в мирной жизни. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 450 ветеранов СВО получили квартиры от правительства города. 

Видео: пресс-служба Смольного 

