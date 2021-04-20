В Петербурге 450 ветеранов СВО получили квартиры от правительства города

Правительство Санкт-Петербурга выдало 450 квартир участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов во время отчета перед депутатами Законодательного собрания. Поддержке ветеранов градоначальник посвятил отдельный блок своего выступления.

Глава города заявил, что власти помогают бойцам найти свой путь в мирной жизни. По данным Смольного, в петербургскую программу "Время героев" было подано 640 заявок. Из них 74 процента — от действующих военнослужащих. Беглов также рассказал, что 20 выпускников первого набора программы уже практически приступили к работе. Проект "Время героев" направлен на подготовку управленцев, которые смогут выйти на государственную службу и в бизнес. Программа стартовала в 2025 году.

