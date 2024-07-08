Житель блокадного Ленинграда встретился с участниками программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Житель блокадного Ленинграда, изобретатель Анатолий Владимирович Туробинский встретился с участниками губернаторской кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга". Встреча прошла в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

Анатолий Туробинский разрабатывал системы автоматики шасси "Лунохода-1" и "Лунохода-2", а также аппаратов для изучения поверхности Марса, Венеры и Фобоса. Кроме того, он участвовал в испытаниях робота для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Видео: пресс-служба Смольного