Ограничения для пешеходов введут на Невском проспекте во время прохождения колонны "Бессмертного полка"

В День Победы в Петербурге вводятся строгие ограничения для пешеходов на Невском проспекте. В целях безопасности во время прохождения колонны "Бессмертного полка" тротуары главной улицы города будут полностью перекрыты. Об этом сообщил "Петербрургский дневник" со ссылкой на региональный штаб ОД "Бессмертного полка России" в Петербурге.

Просмотр шествия с тротуаров Невского проспекта будет невозможен. Ограждения будут смещены к фасадам зданий, отделяя зону движения колонны. Проход для жителей и сотрудников организаций, расположенных на проспекте, будет ограничен. С 6:00 до 12:00 проход будет возможен только в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. С 12:00 и до окончания шествия проход будет временно закрыт.

Переход через Невский проспект будет возможен по нескольким маршрутам (канал Грибоедова, Садовая ул., Литейный пр., Владимирский пр., Лиговский пр. у м. "Площадь Восстания") только с 6:00 до 12:00. Эти переходы также будут закрыты на время непосредственного прохождения колонны.

Организаторы настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от посещения Невского проспекта, если они не планируют участвовать в шествии, и с пониманием отнестись к необходимым мерам безопасности.

