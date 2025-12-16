Житель Ленобласти выплатит 394 тысячи рублей за повреждение арт-объекта Шмель

Тихвинский городской суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредил уличный арт-объект под названием "Шмель". Злоумышленник опрокинул городскую скульптуру.

Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск на сумму 394 тысячи рублей, которую мужчина обязан выплатить в счет возмещения ущерба.

Фото: Прокуратура Ленобласти