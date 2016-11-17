Кабана с ирокезом скоро выгонят из стада в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области объявился кабан с ирокезом на спине. Скоро его выгонят из стада, сообщил 18 мая известный биолог Павел Глазков.
Видеоловушка специалиста засняла, как молодой герой сюжета появился первым на поляне. Пока кабан в стаде, но уже через считанные дни самки выпроводят подростка.
Ведь у кабанов в стаде царит жесткий матриархат, и даже своих сыновей самки терпят только до двухлетнего возраста.
Павел Глазков, биолог
Ранее мы рассказывали о том, что со дня на день пара енотовидных собак из области обзаведется потомством. Эти преданные семьянины не расстаются ни на минуту. В настоящее время численность зверьков составляет свыше 6 тыс. особей.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все