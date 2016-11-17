Кабана с ирокезом скоро выгонят из стада в Ленобласти
Сегодня, 10:24
Пока что самки терпят подростка.

Во Всеволожском районе Ленинградской области объявился кабан с ирокезом на спине. Скоро его выгонят из стада, сообщил 18 мая известный биолог Павел Глазков. 

Видеоловушка специалиста засняла, как молодой герой сюжета появился первым на поляне. Пока кабан в стаде, но уже через считанные дни самки выпроводят подростка.

Ведь у кабанов в стаде царит жесткий матриархат, и даже своих сыновей самки терпят только до двухлетнего возраста. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что со дня на день пара енотовидных собак из области обзаведется потомством. Эти преданные семьянины не расстаются ни на минуту. В настоящее время численность зверьков составляет свыше 6 тыс. особей. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

