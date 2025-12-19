Во Всеволожске задержали дрифтера, который подделал VIN

Автомобиль водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Во Всеволожском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали 31-летнего дрифтера. Кроме того, было установлено, что молодой человек подделал VIN.

Автомобиль водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцу грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ.

Этот случай служит ярким напоминанием о том, что сотрудники Госавтоинспекции не просто следят за порядком на дорогах, но и бдительно пресекают любые попытки нарушения закона, обеспечивая безопасность и законность круглосуточно. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти