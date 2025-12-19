  1. Главная
Сегодня, 16:27
Во Всеволожске задержали дрифтера, который подделал VIN

Автомобиль водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Во Всеволожском районе сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали 31-летнего дрифтера. Кроме того, было установлено, что молодой человек подделал VIN. 

Автомобиль водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку. Если подозрения подтвердятся, владельцу грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ. 

Этот случай служит ярким напоминанием о том, что сотрудники Госавтоинспекции не просто следят за порядком на дорогах, но и бдительно пресекают любые попытки нарушения закона, обеспечивая безопасность и законность круглосуточно. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: на дорогах в двух районах Петербурга сотрудники ГАИ провели рейд. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

