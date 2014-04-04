В Петербурге перед судом ответит дрифтер из Якутии

Инцидент произошел на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Якутии, которому вменяют ст. 267.1 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 23 апреля.

В октябре прошлого года фигурант, управляя автомобилем Toyota, выехал на красный сигнал светофора на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы, после чего устроил дрифт. Водитель создал опасность не только для других машин и общественного транспорта, но и для пешеходов.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

