Молодой водитель Hongqi привлечен к ответственности за опасную перевозку пассажиров на Васильевском острове

Личность нарушителя установили на следующий день: им оказался молодой человек 2004 года рождения.

На 9-й линии Васильевского острова 10 апреля заметили водителя автомобиля Hongqi, который осуществил перевозку пассажиров вне салона. Также мужчина проигнорировал требование остановиться перед стоп-линией при красном сигнале светофора, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Личность нарушителя установили на следующий день: им оказался молодой человек 2004 года рождения. Парня привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ.

Руководство ОСБ ДПС обращается ко всем водителям с категорическим предостережением о недопустимости совершения противоправных действий при управлении транспортными средствами. Пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Видео: пресс-служба ГАИ