Сегодня, 14:22


Молодой водитель Hongqi привлечен к ответственности за опасную перевозку пассажиров на Васильевском острове

На 9-й линии Васильевского острова 10 апреля заметили водителя автомобиля Hongqi, который осуществил перевозку пассажиров вне салона. Также мужчина проигнорировал требование остановиться перед стоп-линией при красном сигнале светофора, рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Личность нарушителя установили на следующий день: им оказался молодой человек 2004 года рождения. Парня привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 и ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ. 

Руководство ОСБ ДПС обращается ко всем водителям с категорическим предостережением о недопустимости совершения противоправных действий при управлении транспортными средствами. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Ранее на Piter.TV: на Гороховой улице водитель BMW устроил опасный дрифт. Решается вопрос о лишении права управления транспортным средством. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

