На Гороховой улице водитель BMW устроил опасный дрифт

Полицейские задержали водителя BMW, который совершил опасный маневр на Гороховой улице и скрылся. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 8 апреля. Нарушителя установили благодаря оперативной работе сотрудников отдела Госавтоинспекции Центрального района, он был доставлен в 64-й отдел для оформления необходимых документов.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15, ч. 3 ст. 12.37 и ст. 12.1.1 КоАП РФ, также возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ. Решается вопрос о лишении права управления транспортным средством.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти