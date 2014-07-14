Дрифт на BMW в центре Новосибирска закончился уголовным делом

22-летний водитель, который устроил дрифт на иномарке в центре Новосибирска, стал фигурантом уголовного дела. Видеоролик полицейские обнаружили в одном из телеграм-каналов. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба МВД РФ.

На кадрах видно, что во время опасных маневров водитель чуть не столкнулся с легковым автомобилем. Также во время дрифта у молодого человека не было регистрационных знаков, а на передних стеклах имелась тонировка.

Лихач признал свою вину полностью и принес извинения участникам дорожного движения. Автомобиль изъяли, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Ранее сообщалось о смертельной аварии в центре Москвы. В момент ДТП 29-летняя Анна Владимирова была в нетрезвом состоянии. В результате массового столкновения погибли два человека - водитель электровелосипеда и пассажирка одного из транспортных средств. Еще двое пострадавших обратились за помощью к врачам.

