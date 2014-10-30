Стало известно, что виновница смертельной аварии в Москве была пьяна в момент ДТП

Полиция установила, что в момент наезда виновница массового ДТП в центре Москвы была в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГУ МВД России устанавливают обстоятельства трагедии. В результате аварии скончались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

В МВД уточнили, что ДТП произошло вчера в 23:05 на улице Садово-Черногрязская. Виновницей оказалась 30-летняя девушка. В состоянии алкогольного опьянения она врезалась в элетровелосипед, а затем протаранила дорожное ограждение и еще пять транспортных средств.

В результате погибли два человека - водитель велосипеда и пассажирка одного из транспортных средств. Сообщается, что еще двое обратились за помощью к медикам.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц". Дело находится на особом контроле в Прокуратуре. Нарушительнице может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной аварии могло стать нарушение скоростных ограничений.

Видео: ГУ МВД РФ по Москве

Фото: Прокуратура Москвы