Полиция задержала виновницу смертельного ДТП в центре Москвы

Полиция задержала виновницу смертельного массового ДТП в центре столицы. Трагедия произошла в ночь на 21 апреля на Садовой-Черногрязской улице. Об этом сообщает ТАСС. В результате аварии скончались двое человек - водитель велосипеда скончался на месте, девушка-водитель легкового авто умерла в больнице.

Правоохранители уточняют, что сначала виновница ДТП врезалась в электровелосипед, после сильного удара вылетела на место, где ведутся ремонтные работы. Там произошло столкновение еще с несколькими машинами. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение допустимых скоростных ограничений.

Сообщается, что еще двое человек обратились за медпомощью. Дело находится на особом контроле в Прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц". Сейчас устанавливается, была ли задержанная в состоянии опьянения. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что из-за аварии частично перекрыто движение на Садовом кольце.

