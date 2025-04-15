Жертвой трагедии стал велосипедист.

Один человек скончался в результате столкновения шести автомобилей на Садовом кольце в российской столице. Соответствующими данными с журналистами поделились представители информационного агентства "Регнум". В СМИ уточнили, что смертельная авария зафиксирована сна Садовой-Черногрязской. КРоме машин в ДТП был задействован велосипедист. Именно он и скончался на месте.

По словам очевидцев дорожного происшествия, виновником аварии могла стать иномарка BMW без номерных знаков. По социальным сетям распространилась видеозапись с моментом аварии. В кадре заметно, что транспортное средство на огромной скорости пытается вписаться в поворот, но в результате водитель задевает препятствие у края проезжей части, после чего машину выбрасывает через пять полос на встречную полосу движения. Далее три автомобиля разлетелись в разные стороны. Одна из машин перевернулась, но обратно встала на колеса.

